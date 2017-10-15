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В Афганистане предотвратили крупный теракт

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Крупный теракт удалось предотвратить силам правопорядка в афганской столице, сообщило агентство Associated Press со ссылкой на полицию.

Шеф уголовной полиции города Мохамед Салем Алмас рассказал журналистам, что полицейские остановили грузовик, в котором обнаружили 2,7 тыс. кг взрывчатки.

Водитель пытался бежать, но был застрелен полицейскими.

По оценке правоохранителей, теракт планировался связанной с движением "Талибан" террористической группировкой "Хаккани". Предполагалось взорвать машину в оживленном районе Кабула.

Теги: Афганистан
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