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Российский турист утонул на Пхукете

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Российский турист утонул в воскресенье во время купания на популярном пляже Карон на тайском острове Пхукет, сообщает местное издание The Phuket news.

В миреНа Пхукете прохожие вытащили унесенных волнами от берега трех россиянЧитать подробнее

Около 10 утра подразделение королевских морских военных сил Таиланда, базирующееся в муниципалитете Карон на Пхукете, получило сообщение, что на пляже Карон тонет мужчина. Прибыв на место происшествия, военные и полиция обнаружили на пляже 42-летнего российского туриста без сознания и со слабым дыханием. Из воды его вытащили отдыхавшие рядом туристы и спасатели.

Пострадавшему оказали первую помощь и доставили в госпиталь Патонг, но там констатировали смерть россиянина.

Накануне трое россиян едва не утонули на пляже Найтон на Пхукете из-за высоких волн и сильного ветра. Их также вытащили туристы, а двоим потребовалась госпитализация.

Октябрь - сезон дождей на Пхукете. Из-за высоких волн и сильных ветров купание в море в этот период опасно.

Теги: Таиланд, Пхукет
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