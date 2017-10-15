Курдское руководство не согласилось отказаться от независимости Курдистана

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Руководители иракских курдов отвергли требование Багдада об аннулировании результатов референдума о независимости иракского Курдистана, сообщил представитель курдского президента.

Данное требование центрального правительства Ирака выдвинуто в качестве предварительного условия для начала переговоров между сторонами.

Представитель президента написал на своей странице в твиттере, что курдское руководство, включая президента Курдистана Масуда Барзани, на состоявшейся встрече призвало багдадские власти к "мирному урегулированию" кризиса.

Они решительно высказались против угрозы решения проблемы силовыми методами и заявили, что готовы отстаивать территорию Курдистана в случае вооруженного нападения на нее.

Референдум о независимости Курдистана прошел в сентябре, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Багдада.

В состав Иракского Курдистана входят четыре провинции - Дохук, Хавлер, Сулеймани и Халабджа. В них проживает 5,5 млн человек. Общая площадь этих провинций составляет около 40 тыс. кв. км.

Иракский Курдистан по соглашению 1970 года пользуется широкой автономией, однако на этих территориях сильны идеи полного отделения от Ирака.

Намерение иракских курдов провести референдум раскритиковали иностранные государства. В частности, против его проведения выступили Турция, Иран, ЕС, США, Великобритания.