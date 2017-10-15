СБУ объявила о пресечении провокации во время протеста сторонников Саакашвили

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали лиц, готовящих вооруженную провокацию 17 октября во время массовой акции протеста сторонников Михаила Саакашвили у здания Верховной Рады в Киеве, сообщает пресс-служба СБУ.

"С целью недопущения наступления вреда жизни и здоровью людей и других тяжких последствий сотрудниками СБ Украины пресечены указанные противоправные намерения путем блокирования (...) попытки приобрести 2 автомата АК-47 и 3 гранатомета", - говорится в сообщении.

В нем также говорится, что оперативники осуществили 9 обысков, во время которых изъяли более 200 тысяч гривен, средства связи, компьютерную технику и другие вещи, которые предназначались для осуществления провокаций насильственного характера.