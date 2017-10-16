Что случилось этой ночью: понедельник, 16 октября

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Агентство Bloomberg узнало, что строителем моста к Сахалину станет компания Аркадия Ротенберга "Стройтрансгаз". Сейчас она строит мост через Керченский пролив.

- В Подмосковье умер актер театра и кино Дмитрий Марьянов. По предварительной версии, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

- Иракская правительственная армия вошла в район города Киркука, подконтрольный курдским ополченцам, которые обороняли его от боевиков.

- Оппозиционная партия набрала большинство голосов на муниципальных выборах в Эстонии.