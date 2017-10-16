Курды заявили об атаках правительственных войск Ирака на их позиции в Киркуке

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Официальные представители курдского ополчения (пешмерга) заявили, что правительственные войска предприняли атаки на их позиции в районе Киркука с целью взять город под свой контроль. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Совет безопасности Курдистана объявил, что в ходе боевых столкновений в результате "неспровоцированных атак" со стороны правительственных войск пешмерга уничтожили не менее пяти поставленных США внедорожников "Хаммер".

В 2014 году курдам удалось выбить из Киркука боевиков запрещенной в РФ террористической группировки ИГИЛ.

Как сообщалось, в ночь на понедельник армия Ирака вошла на окраины Киркука.

Офис премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади в распространенном заявлении отметил, что глава правительства отдал приказ войскам "обеспечить безопасность в городе в сотрудничестве с населением и пешмергой". Позднее он заявил, что действия армии направлены на защиту мирного населения.

В минувшее воскресенье руководители иракских курдов отвергли требование Багдада об аннулировании результатов референдума о независимости иракского Курдистана, о чем проинформировал представитель курдского президента.

Данное требование центрального правительства Ирака выдвинуто в качестве предварительного условия для начала переговоров между сторонами.

Представитель президента написал на своей странице в Твиттере, что курдское руководство, включая президента Курдистана Масуда Барзани, на состоявшейся встрече призвало багдадские власти к "мирному урегулированию" кризиса.

В то же время они решительно высказались против угрозы решения проблемы силовыми методами и заявили, что готовы отстаивать территорию Курдистана в случае вооруженного нападения на нее.

Референдум о независимости Курдистана прошел в сентябре, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Багдада.

Госдепартамент США заявил о "серьезной озабоченности" складывающейся в Киркуке ситуацией.

"Мы внимательно следим за ситуацией в Киркуке и крайне озабочены сообщениями о конфронтации. Мы находимся в контакте со всеми сторонами в Ираке для деэскалации обстановки", - говорится в заявлении ведомства.