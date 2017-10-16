Глава Каталонии в письме премьеру Испании не прояснил вопрос с независимостью

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон в понедельник направил письмо премьер-министру Испании Мариано Рахою, в котором призвал Мадрид к переговорам, но при этом не внес ясность в вопрос о том, была ли провозглашена независимости региона.

Письмо Пучдемона к испанскому премьер-министру опубликовано на сайте издания El Pais. Газета отмечает , что в тексте нет ответа на вопрос главы правительства, объявлял ли Пучдемон о независимости.

В обращении к главе центрального правительства Пучдемон также выступил в защиту права Каталонии на независимость. Он призвал Рахоя как можно быстрее встретиться для проведения переговоров по вопросу о независимости региона.

"Наше предложение о диалоге искренне и честно. Поэтому в течение ближайших двух месяцев наша цель - провести диалог. Нужно, чтобы представители Испании, Каталонии, международные представители, которые выражали готовность к переговорам, попробовали наладить их", - говорится в письме.

Отмечается, что на прошлой неделе премьер-министр Испании дал главе регионального правительства Каталонии пять дней на то, чтобы пояснить, объявил ли он о независимости Каталонии. Этот срок истекает как раз 16 октября. Рахой пояснял, что от ответа Пучдемона будет зависеть реакция Мадрида на события в Каталонии.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, однако Конституционный суд страны признал голосование не соответствующим конституции.

10 октября Пучдемон призвал каталонский парламент приостановить действие декларации о независимости, чтобы облегчить переговоры с Мадридом и Брюсселем.

Позже в твиттере Женералитета (исполнительной власти) Каталонии появилось сообщение, согласно которому глава регионального правительства Каталонии Карлес Пучдемон, его заместитель Ориол Жункерас, спикер парламента Каталонии Карме Форкадель и ещё 72 депутата из 135 поставили подписи под документом, утверждающим Каталонию как независимое государство.