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Оппозиционер Бабанов признал итоги выборов президента Киргизии

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Оппозиционный кандидат в президенты Киргизии Омурбек Бабанов, занявший второе место на выборах главы государства, признает итоги голосования.

"Выборы прошли, народ сделал свой выбор. Я занял то место, благодаря проголосовавшим за меня избирателям", - заявилон в понедельник журналистам.

"Я никогда не буду захватывать власть. И сейчас, и в будущем не буду этого делать. Не нужно подвергать гонениям тех, кто поддерживал кандидатов", - подчеркнул он.

"В Киргизии прошли выборы, да, они прошли не так, как нам хотелось. Я хочу в первую очередь поблагодарить всех избирателей, это около 600 тыс. проголосовавших за меня людей. Это те люди, которые хотят перемен, которые не побоялись административного ресурса, те люди, кто сказал свое "я"", - отметил Бабанов.

"Мы показали, что в Киргизии можно выходить на выборы, нужно предоставлять альтернативное видение развитие государства. Мы однозначно победили, и победа заключается в том, что мы поменяли сознание людей", - подчеркнул он.

По данным ЦИК республики, к настоящему моменту получены сведения об итогах голосования с 98,32% участков, явка избирателей составила 55,93%.

По предварительным данным, за кандидата от пропрезидентсткой Социал-демократической партии Киргизии Сооронбая Жээнбекова проголосовало 54,81% избирателей. Его основной соперник, лидер оппозиционной парламентской фракции "Республика - Ата-Журт" Бабанов набирает 33,74% голосов. На третьем месте по числу голосов - бывший секретарь Совета безопасности республики Адахан Мадумаров, который набирает 6,48%.

Выборы президента Киргизии прошли в воскресенье, на пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Теги: Киргизия
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