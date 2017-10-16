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Девять человек стали жертвами лесных пожаров в Португалии и Испании

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере девять человек погибли в результате природных пожаров, бушующих в центральной и северной частях Португалии и на северо-западе Испании. Об этом сообщают в понедельник местные СМИ.

Согласно информации португальской телекомпании RTP, в Португалии погибли четыре человека в округе Коимбра, еще двое - в округах Серта и Визеу, где в настоящее время проводится эвакуация местных жителей. Еще около 20 человек получили травмы.

Премьер-министр Португалии Антониу Кошта уже объявил о введении в этих регионах страны режима ЧС.

В борьбе с пожарами власти этой страны задействовали более 5 тыс. пожарных. Всего, по данным Национального управления гражданской защиты Португалии на 8:00 по местному времени (10:00 по Москве), на территории страны полыхают более 120 пожаров, причем почти на 50 из них процесс тушения находится на стадии завершения.

По данным метеорологов, которые приводит телекомпания RTP, ближе к вечеру на охваченных пожаром территориях Португалии ожидается выпадение осадков.

Согласно информации газеты El Pais, в Испании лесные пожары унесли жизни трех человек в автономном сообществе Галисия, где сейчас активны 105 пожаров.

Возникновению пожаров способствовала жаркая сухая погода, установившаяся в этом регионе (в некоторых районах она достигала температур от +30 до +35 градусов по Цельсию), а также сильные порывы ветра.

Теги: Португалия, Испания
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