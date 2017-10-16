Совет Европы высказался в поддержку задержанных российских саентологов

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Депутаты Парламентской ассамблеи Совета Европы в пятницу подписали декларацию в поддержку российских саентологов, задержанных в Санкт-Петербурге по обвинению в организации экстремистского сообщества и незаконной предпринимательской деятельности. Декларацию подписали 28 парламентариев из 14 европейских стран, рассказал Иван Павлов, адвокат одного из задержанных.

"Несмотря на то, что открытое письмо к президенту в поддержку саентологов подписали известные российские правозащитники, призывавшие немедленно принять меры и освободить задержанных, члены Церкви все еще находятся под арестом, - прокомментировал декларацию руководитель Команды 29. - Российская Конституция гарантирует гражданам свободу совести и вероисповедания, но саентологов преследуют за их веру и важно привлечь к этой ситуации максимальное общественное внимание, в том числе и на международном уровне".

Декларация, подписанная членами парламентов Португалии, Испании, Италии, Великобритании, Румынии, Сан Марино, республики Молдовы, Украины, Эстонии, Андорры, Турции, Ирландии, Литвы и Грузии, призывает российское правительство "положить конец нарушениям права на свободу религии и убеждений членов религиозных меньшинств в России". В тексте говорится, что "евангелисты, лютеране, баптисты, пятидесятники, методисты, пресвитериане, мусульмане, индуисты, буддисты, саентологи и другие стали мишенью, и некоторые их члены решением суда и на основании закона об экстремизме 2002 года были отправлены в следственный изолятор; реальность же заключается в том, что они мирно исповедовали свои религиозные убеждения".

Пятеро членов саентологической Церкви - глава петербургского отделения Церкви Иван Мацицкий, Констанция Есаулкова, Анастасия Терентьева, Сахиб Алиев и Галина Шуринова - были задержаны в июне 2017 года. Их обвиняют в создании экстремистского сообщества, разжигании ненависти и вражды, незаконной предпринимательской деятельности. По мнению самих саентологов и их защитников, причиной возбуждения дела стало участившееся в последние годы преследование религиозных организаций, работающих в России. Сейчас трое задержанных находятся в СИЗО, еще двое - Констанция Есаулкова и Галина Шуринова - под домашним арестом.