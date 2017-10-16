Транспортный "Прогресс" пристыковался к МКС

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Космический транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-07", стартовавший с "Байконура" со второй попытки, пристыковался к Международной космической станции (МКС).

Как передает корреспондент "Интерфакса" из Центра управления полетами (ЦУП) в подмосковном Королеве, стыковка производилась по резервной двухсуточной схеме.

Корабль причалил к стыковочному узлу служебного модуля "Звезда" в автоматическом режиме под контролем специалистов Главной оперативной группы управления полётом российского сегмента МКС в ЦУП и российских космонавтов - Сергея Рязанского и Александра Мисуркина.

"Прогресс МС-07" доставил на Международную космическую станцию более двух тонн различных грузов, в числе которых топливо, воздух, оборудование для поддержания станции в рабочем состоянии, посылки и средства для обеспечения жизнедеятельности членов экипажа.

Ранее сообщалось, что запланированный на 12 октября пуск космического грузовика "Прогресс МС-07" к МКС на ракете "Союз-2.1а" перенесен на резервную дату - 14 октября. "Прогресс МС-07" планировалось впервые в истории пристыковать к станции всего через три часа после старта за счет полета по двухвитковой схеме. Технологию, при которой корабль делает от старта до стыковки всего два витка вокруг Земли, планируется отработать на грузовых кораблях, а затем применить и на пилотируемых "Союзах МС". Традиционной считается двухсуточная схема, когда от старта до стыковки проходит около 50 часов.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин заявил, что запуск ракеты-носителя "Союз 2.1а", которая должна была вывести на орбиту космический грузовой корабль "Прогресс МС-07", был отложен в четверг в связи со срабатыванием автоматики.

На борту МКС сейчас работают два россиянина - Рязанский, стартовавший 28 июля, и Мисуркин, отправившийся в космос 12 сентября. Грузы корабля "Прогресс МС-07" должны обеспечить их дальнейший полет.

До конца года с Байконура планируется выполнить еще один пуск по пилотируемой программе - на 17 декабря намечен пуск корабля "Союз МС-07". На орбиту должны будут отправиться россиянин космонавт Антон Шкаплеров, астронавты американец Скотт Тингл и японец Норисигэ Канаи.