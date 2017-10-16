Вице-спикер парламента Эстонии сложил полномочия из-за домогательств к женщине

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Заместитель председателя парламента, бывший премьер-министр Эстонии Таави Рыйвас объявил в понедельник, что покидает этот пост в связи с неподобающим поведением с женщиной.

"Сегодня наступил такой момент, когда приходится брать ответственность. Я заявляю, что покидаю пост вице-спикера", - сказал Рыйвас, выступая в понедельник в парламенте.

Рыйвас поблагодарил всех, кто поддерживал его в политической деятельности.

О намерении уйти с занимаемого поста он заявил журналистам в конце минувшей недели, когда вспыхнул скандал в связи с недостойным поведением с женщиной во время его командировки в Малайзию. На вечеринке в ночном баре в Куала-Лумпуре он домогался женщины, которой не понравилось его поведение.

Он извинился в СМИ перед пострадавшей женщиной, семьей и общественностью и заявил о намерении покинуть пост вице-спикера, но при этом оставаться рядовым членом парламента.

Как ожидается, парламент изберет нового вице-спикера 23 октября. В СМИ отмечают, что, скорее всего, на этот пост крупнейшая оппозиционная "Партия Реформ", в которой состоит Рыйвас, предложит председателя политической организации Ханно Певкура.