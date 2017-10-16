США проведут учения по эвакуации семей своих военнослужащих в Южной Корее

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Командование контингента США в Южной Корее объявило о проведении на следующей неделе учений с участием семей военнослужащих, которых будут готовить к эвакуации из страны на случай чрезвычайных ситуаций, сообщает в понедельник южнокорейский телеканал YTN.

Согласно заявлению американского командования, учения под названием Courageous Channel пройдут с 23 по 27 октября при участии минобороны Южной Кореи и госдепа США.

"В рамках Courageous Channel военнослужащих и их семьи будут готовить к действиям на случай возникновения широкого спектра событий, подразумевающих антикризисное управление, в частности эвакуацию небоевого персонала в случае катастрофы естественного характера или спровоцированной человеческой деятельностью", - заявили в командовании.

В то же время командование пояснило, что речь идет о регулярных учениях, не вызванных нынешней ситуацией в районе Корейского полуострова.

Однако YTN отмечает, что командование США в Южной Корее редко делает публичные заявления о графике учений типа Courageous Channel.

По данным телеканала, в ходе учений пройдут специализированные брифинги, проверка документов и паспортов у военных и их родственников, уточнение списков персонала и отработка практических навыков действий в чрезвычайных ситуациях.

Ранее сообщалось, что в понедельник военно-морские силы США и Южной Кореи начинают крупномасштабные совместные учения у берегов Корейского полуострова в Японском и Желтом морях. Ожидается, что учения продлятся с 16 по 26 октября.

В рамках маневров будут проводиться совместные операции ВМС Республики Корея, 7-го оперативного флота ВМС США, а также ВВС Республики Корея, 7-й воздушной армии Тихоокеанского командования США и 8-й полевой армии США.

Власти КНДР всегда резко осуждают подобные учения Сеула и Вашингтона, расценивая эти маневры как провокацию. В прошлом Пхеньян неоднократно проводил ракетные испытания в ответ на американо-южнокорейские учения.