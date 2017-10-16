Трамп заявил о возможности выхода США из соглашения по иранской ядерной программе

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что США могут выйти из международного соглашения по иранской ядерной программе, сообщает американский телеканал NBC News.

По словам президента США, Конгресс может принять позитивное решение по соглашению, в противном случае это решение Конгресса может привести к "полному прекращению" участия США в сделке.

"Мы посмотрим, что произойдет на втором этапе. Может случиться полное прекращение (участия США), эта возможность очень реальна", - заявил Трамп

"Я устал от того, что нами пользуются", - отметил американский президент, назвав иранских лидеров "отличными переговорщиками, которые совершили отличную сделку для себя, но ужасную - для США".

Трамп 13 октября сообщил, что не будет сертифицировать выполнение Ираном условий Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. По его словам, следует пересмотреть ряд пунктов договоренностей с Ираном. Он также предупредил, что США, если посчитают это нужным, могут в любой момент выйти из данного соглашения.

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини заявляла, что у президента США нет полномочий по аннулированию сделки между "шестеркой" и Ираном.

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - СВПД, на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.