Против главы автономной полиции Каталонии приняли ограничительные меры

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Шеф автономной полиции Каталонии Хосеп Траперо в понедельник избежал тюремного заключения, которого требовала для него Национальная прокуратура Испании, сообщает испанская газета El Pais.

При этом, по решению ведущей дело судьи Кармен Ламелы, в отношении Траперо принят ряд ограничительных мер. В частности у него изъят паспорт, ему запрещено покидать пределы Испании, и каждые 15 дней он должен отмечаться в ближайшей к его месту жительства судебной инстанции. В случае неисполнения этих предписания судья может ужесточить ограничительные меры, отмечает El Pais.

Прокуратура Испании выдвигает против Траперо обвинения в участии в мятеже. Речь идет о событиях начала октября, когда в Каталонии вопреки решению Конституционного суда Испании была предпринята попытка проведения референдума о самоопределении этого испанского автономного сообщества.

1 октября в Каталонии прошел референдум о независимости, который фактически был сорван правоохранительными органами Испании и сопровождался массовыми беспорядками, приведшими к многочисленным пострадавшим. Около 90% каталонцев проголосовали за независимость от Испании, однако Конституционный суд страны признал голосование не соответствующим конституции