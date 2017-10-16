Пентагон призвал Багдад и курдов сосредоточиться на борьбе с ИГ

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Представитель Пентагона Роберт Мэннинг заявил журналистам, что властям Ирака и администрации Иракского Курдистана следует, первым делом, вести борьбу против "Исламского государства" (ИГИЛ - террористическая организация, запрещенная в РФ), сообщает агентство Associated Press.

По словам Мэннинга, ситуация c иракским городом Киркук отвлекает от задачи уничтожения ИГ. Он призвал Багдад и Эрбиль "не бросаться друг на друга".

AP отмечает, что представитель Пентагона не стал возлагать ответственность за события в районе Киркука на иракское правительство.

Вашингтон хочет от Багдада и Эрбиля диалога, а американские военные в Ираке пытаются выступить посредниками в переговорах, отметил Мэннинг.

Утром в понедельник иракские войска вошли на территорию провинции Киркук, взяв под контроль ключевые объекты инфраструктуры и нефтяные месторождения. Курдские вооруженные формирования начали покидать город Киркук после появления в городской черте иракских войск.

Ранее возглавляемая США коалиция против ИГ заявила, что следит за перемещениями военной техники и военного персонала в районе Киркука. "Коалиция настоятельно призывает все стороны избегать действий, которые могут привести к эскалации (конфликта в регионе - ИФ)", - отмечалось в заявлении.

Накануне руководители иракских курдов отвергли требование Багдада об аннулировании результатов референдума о независимости иракского Курдистана, о чем проинформировал представитель руководителя Иракского Курдистана. Референдум о независимости Курдистана прошел в сентябре, более 90% его участников высказались в пользу отделения от Багдада.