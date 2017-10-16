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ЕС призвал сохранить план действий по ядерной программе Ирана

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Европейский союз считает необходимым сохранить Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по ядерной программе Ирана как основу международной архитектуры нераспространения ядерного оружия и расценивает решение президента Дональда Трампа не подтверждать его соблюдение частью внутреннего политического процесса США, заявил Совет министров иностранных дел ЕС.

"СВПД - плод 12-летних дипломатических усилий при посредничестве ЕС, единогласно одобренный Советом Безопасности ООН в резолюции 2231, - является ключевым элементом глобальной архитектуры ядерного нераспространения и имеет решающее значение для безопасности региона", - говорится в принятом в понедельник в Брюсселе постановлении.

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"Его успешная реализация продолжает обеспечивать в дальнейшем исключительно мирный характер ядерной программы Ирана", - подчеркивает далее Совет ЕС, отмечая, что МАГАТЭ провела восемь проверок и не обнаружило нарушений его выполнения.

"ЕС полон решимости и дальше в полной мере и эффективно выполнять все части СВПД, - говорится в постановлении. - ЕС подчеркивает, что снятие санкций, связанных с ядерным оружием, оказывает положительное влияние на торгово-экономические отношения с Ираном, включая выгоды для иранского народа. Это укрепляет сотрудничество и позволяет вести постоянный диалог с Ираном".

"Европейский союз расценивает решение президента Трампа не подтверждать соблюдение Ираном СВПД в контексте внутреннего американского процесса, - говорится в документе. - ЕС призывает США сохранить приверженность СВПД и оценить последствия для безопасности США, их партнеров и региона, прежде чем предпринимать дальнейшие шаги".

В июле 2015 года Иран и шесть стран - США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия - пришли к соглашению относительно программы развития мирного атома в Иране - СВПД, на основании которого с Ирана были сняты международные санкции.

СВПД предусматривает выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению его ядерной программы в обмен на отмену международных санкций, а также односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. После заключенного при предыдущем президенте США Бараке Обаме СВПД с Ирана были частично сняты международные санкции.

Теги: ЕС, Иран, США
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