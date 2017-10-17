На развитие социальной инфраструктуры Севастополя выделено 500 млн рублей

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, в соответствии с которым выделены бюджетные ассигнования на строительство приоритетных объектов социальной инфраструктуры Севастополя, сообщает во вторник официальный сайт правительства России.

"Подписанным распоряжением из резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные ассигнования в размере 500 млн рублей для предоставления дотаций бюджету Севастополя на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Федерации в целях финансирования строительства приоритетных объектов социальной инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отмечается, что средства предоставляются в рамках государственной программы "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами".

Предложение о предоставлении дотаций согласовано трёхсторонней комиссией по вопросам межбюджетных отношений.