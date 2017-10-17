Что случилось этой ночью: вторник, 17 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Российский союз автостраховщиков представил ЦБ проект дорожной карты по отказу от государственного регулирования тарифов ОСАГО. РСА предлагает запустить механизм свободного ценообразования уже с лета 2018-го года; а к 2020-му Центробанк должен будет практически полностью отказаться от контроля над страховщиками.

- Минздрав поддержал запрет курения рядом с подъездами жилых домов.

- Основатель WikiLeаks Джулиан Ассанж пообещал вознаграждение в 20 тысяч евро за информацию, которая поможет установить личности убийц мальтийской журналистки Дафне Каруане Галиции, известной своими расследованиями о панамских офшорах. Она подорвалась на бомбе, заложенной в ее собственной машине.

- Гильдия продюсеров Америки решила исключить из своих рядов Харви Вайнштейна.