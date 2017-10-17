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Президент Филиппин объявил об освобождении города Марави от боевиков

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о полном освобождении города Марави от боевиков, связанных с террористической организацией "Исламское государство" (запрещена в РФ), сообщает во вторник CNN.

"Я объявляю об освобождении Марави", - заявил Дутерте.

В понедельник министерство обороны Филиппин сообщило о ликвидации в Марави главаря ячейки террористической группировки ИГ в Юго-Восточной Азии Иснилона Хапило. Также был ликвидирован Омар Мауте - основатель радикальной исламской группировки "Мауте".

Марави в мае текущего года взяли под контроль филиппинские группировки, присягнувшие на верность ИГ. В боях за освобождение города, по данным властей, были уничтожены 822 боевика, погибли 162 солдата правительственной армии и 47 мирных жителей.

Теги: Филиппины, Марави
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