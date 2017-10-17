Жертвами лесных пожаров в Португалии стали 36 человек

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Не менее 36 человек погибли в результате пожаров, охвативших центральный и северный районы Португалии, сообщает во вторник португальская радиостанция TSF.

По данным TSF, еще семь человек числятся пропавшими без вести. Кроме того, 62 человека получили травмы, из них 15 находятся в больнице в тяжелом состоянии.

В настоящее время с огнем в Португалии борются 3,3 тыс. пожарных.

Ситуация с лесными пожарами, которые, как правило, охватывают некоторые части Португалии каждое лето, обострилась 15 октября из-за высоких температур и сильных ветров.

Этим летом жертвами лесных пожаров стали 64 человека, 250 получили травмы.