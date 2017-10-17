В Каталонии задержали женщину по подозрению в вербовке для ИГ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Гражданская гвардия Испании задержала 21-летнюю подданную страны по подозрению в вербовке в террористическую группировку ИГ (запрещена в России), сообщает во вторник агентство Associated Press .

Операция проводилась при поддержке ФБР. Помимо подозрений в вербовке женщин для ИГ, испанку обвиняют в организации сетевых сообществ с другими приверженцами идеологии джихада.

МВД Испании сообщило, что женщину задержали во вторник в прибрежном городе Паламос (Каталония).

С середины 2015 года, когда Испания повысила уровень угрозы для национальной безопасности до предпоследнего, в стране были задержаны 206 человек, подозреваемых в следовании идеологии джихада.