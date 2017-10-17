Самолет ВВС Испании разбился в окрестностях Мадрида

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Истребитель F-18 Военно-воздушных сил Испании разбился на военной базе Торрехон-де-Ардос, расположенной недалеко от Мадрида, сообщает во вторник газета El País со ссылкой на министерство обороны Испании.

Инцидент произошел во время взлета, пилот истребителя погиб. По данным источников газеты, катастрофа произошла из-за того, что самолет столкнулся с неким препятствием в конце взлетной полосы.

Ранее, 12 октября, разбился истребитель ВВС Испании типа "Еврофайтер Тайфун". Истребитель разбился в районе города Альбасете в 300 км от Мадрида, когда возвращался с воздушного парада в честь Национального дня Испании.