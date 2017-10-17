Парламент Эстонии отказался отзывать подписи под договором о границе с РФ

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Парламент Эстонии отклонил предложение прервать процесс ратификации эстонско-российского договора о государственной границе и отозвать подписи под документом.

С таким предложением выступила парламентская фракция оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии.

За него проголосовали девять парламентариев, против были 63. Так как предложение не прошло первое чтение, оно было снято с дальнейшего производства.

В проекте постановления консерваторов заявлялось, что "Российская Федерация до сих пор не предприняла никаких шагов по ратификации и неоднократно обвиняла Эстонскую республику в создании недружественной атмосферы".

По мнению авторов инициативы, ратификация пограндоговоров ставит под сомнение преемственность Тартуского мирного договора, легализует продолжающуюся "оккупацию Российской Федерацией части территории Эстонской республики", которая отказывается от компенсации за эти земли.

Пограничные договоры

Бывший глава МИД Эстонии Урмас Паэт и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в мае 2005 года подписали договоры о государственной границе и о разграничении морских акваторий в Финском и Нарвском заливах. Они узаконивали послевоенную административную границу, которая проходила несколько восточнее довоенной. Однако парламент Эстонии в закон о ратификации договоров добавил преамбулу о действенности Тартуского мирного договора 1920 года. По этому договору РСФСР первым признала государственную независимость Эстонии, по нему проходила и довоенная граница.

Но поскольку российская сторона рассматривает Тартуский мир лишь как исторический документ, не имеющий юридической силы, в России расценили решение парламента Эстонии как попытку зарезервировать в будущем территориальные притязания к ней и подписи под договорами были отозваны.

18 февраля 2014 года в Москве Паэт и Лавров подписали новые договоры. В них добавлено две статьи: что стороны не имеют территориальных притязаний друг к другу и что договоры касаются только решения пограничных вопросов.

25 ноября 2015 года парламент Эстонии завершил первое чтение законопроекта о ратификации договоров и приостановил процесс ратификации в ожидании ответных шагов парламента России.