Немецкие инспекторы посетили российскую военную базу в Таджикистане

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Инспекционная группа из ФРГ в рамках реализации Венского документа 2011 года посетила 201 военную базу в Таджикистане. Об этом сообщает во вторник пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО).

"Инспекторы встретились с командованием соединения, приняли участие в брифинге командования базы, посетили военные полигоны "Ляур" и "Самбули", проверили масштабы военной деятельности на соответствие международным соглашениям", - сказали в пресс-службе.

Военных инспекторов сопровождали представители отделения обеспечения реализации договоров о сокращении вооружений штаба Центрального военного округа.

"Проверка осуществлялась в соответствии с Венским документом о мерах укрепления доверия и безопасности 2011 года", - отметили в пресс-службе.

201 военная база - крупнейший военный объект России, расположенный за её пределами. Дислоцируется в гарнизонах Душанбе и Курган-Тюбе.