Комитет сената США запросил документы у сына экс-советника Трампа по "российскому делу"

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Комитет по разведке сената США запросил у Майкла Флинна-младшего документы в рамках расследования предположительного вмешательства России в президентские выборы, передает во вторник телеканал NBC со ссылкой на три неназванных источника.

По данным телеканала, в комитете заинтересовались работой Флинна-младшего в лоббистской компании его отца Flynn Intel Group.

Ответа от Флинна-младшего и его адвоката на запрос пока не поступало.

В сентябре этого года следователи в США, занимающиеся делом о предполагаемом вмешательстве РФ в американские выборы, начали изучать информацию о сыне экс-советника президента США Майкла Флинна.

В свою очередь, Флинн-младший написал в твиттере, что "не является фигурантом какого-либо федерального расследования".

Флинн-младший работал в переходной команде победившего на президентских выборах в США Дональда Трампа, но в декабре 2016 года из-за скандала покинул эту команду. Его отец был назначен советником президента по национальной безопасности, однако лишился своего поста, когда стало известно, что он не давал руководству точных данных о своих контактах с российскими официальными лицами.