Еще два сообщника экс-главы "БТА банка" добровольно вернулись в Казахстан

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Находившиеся в международном розыске сообщники бывшего главы "БТА банка" Мухтара Аблязова добровольно вернулись в Казахстан, сообщила пресс-служба Нацбюро по противодействию коррупции республики.

"16 октября из города Москва в Казахстан добровольно прибыли бывший юрист управления корпоративного бизнеса №6 "БТА Банка" Хаблов Максим и номинальный руководитель подконтрольных Аблязову компаний - Абдихаимова Анар, находившиеся в международном розыске", - говорится в распространенном во вторник сообщении.

По данным антикоррупционного ведомства, они подозреваются в пособничестве в хищении денежных средств "БТА Банка", совершенных организованным преступным сообществом Аблязова.

"Несмотря на то, что Хаблов и Абдихаимова получили российское гражданство, препятствующее их экстрадиции в Казахстан, они письменно обратились в Национальное бюро по противодействию коррупции, сообщив о готовности добровольно приехать в Казахстан", - отмечается в сообщении.

С учетом изложенного и собранных по делу материалов антикоррупционная служба изменила в отношении них ранее избранные меры пресечения, после чего они прибыли в Казахстан.

В органе следствия отметили, что это не первый случай добровольного возвращения в Казахстан подозреваемых по делу о хищении денежных средств БТА Банка.

Ранее в июле и сентябре из Будапешта добровольно прибыли другие разыскиваемые - Ержан Кадесов, занимавший при Аблязове должность заместителя начальника управления по проблемным кредитам, и бывший заместитель начальника управления корпоративного бизнеса №6 Зауре Джунусова. Они находились в розыске с 2009 года с мерой пресечения "арест", который был смягчен после их прибытия в Казахстан. В настоящее время с их участием проводятся следственные действия.

Дело Аблязова

Дело в отношении Аблязова, который уже много лет живет за рубежом, было возбуждено в Казахстане в 2009 году. Аблязов и его сообщники обвинялись в создании и руководстве преступным сообществом, хищении денежных средств "БТА банка" и их легализации (отмывании), незаконном использовании денег банка и злоупотреблении полномочиями. Следствие установило, что похищенные средства являлись пенсионными вкладами населения, личными сбережениями граждан Казахстана и займами от иностранных финансовых институтов.

31 июля 2013 года Аблязов был задержан властями Франции. В течение августа 2013 года Казахстан, РФ и Украина независимо друг от друга, самостоятельно и в соответствии с требованиями национального законодательства каждой из стран подали запросы об экстрадиции Аблязова из Франции.

В сентябре 2015 года правительство Франции вынесло решение об экстрадиции Аблязова в Россию, где банкир должен был предстать перед судом по обвинению в хищениях, мошенничестве и легализации украденного.

Однако 9 декабря 2016 года Госсовет Франции отменил декрет премьер-министра этой страны о выдаче Аблязова в РФ и отпустил банкира на свободу. В качестве обоснования французский Госсовет указал, что его выдача запрошена в политических целях.

Аблязов приговорен в Казахстане заочно к 20 годам лишения свободы с конфискацией имущества, выплатой штрафа в 300 МРП (Месячный расчетный показатель - 2269 тенге) и лишением права заниматься профессиональной деятельностью в банковской сфере сроком на 3 года.

Вместе с ним осуждены председатель правления банка Садуакас Мамеш и председатель кредитного комитета Жаксылык Жаримбетов, их приговорили к пяти годам лишения свободы условно каждый. Директор банка по кредитованию Кайрат Садыков приговорен к 15-ти годам колонии, с конфискацией имущества и лишением права заниматься профессиональной деятельностью на три года.