Жертвами серии терактов в Афганистане стали более 70 человек

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Число жертв серии нападений талибов выросло до 71 человека, передает агентство АР со ссылкой на замминистра внутренних дел Афганистана Мурада Али Мурада.

Он назвал это нападение "крупнейшим терактом в стране с начала года".

Среди погибших в результате атак в провинциях Ганзи и Пактия - 25 гражданских и 46 полицейских, в том числе глава полиции провинции Пактия, уточняет агентство.

Число раненых составило 173 человека, сообщил замглавы МВД. Утром 17 октября в столице афганской провинции Пактия возле управления полиции города взорвались две машины, атаки на полицейских также произошли на юге и западе страны.

Ответственность за нападения взяла на себя группировка "Талибан".