Подозреваемый в отравлении пассажира психотропами московский таксист признал вину

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Таксист, подозреваемый в отравлении пассажира психотропными препаратами, признал вину, следствие ходатайствует о его аресте, сообщили в СКР.

"Расследуется уголовное дело в отношении 29-летного мужчины. Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 111, пункту "в" части 4 статьи 162 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлёкшего смерть потерпевшего, сопряжённое с разбоем)" , - сообщила "Интерфаксу" представитель столичного главка СКР Юлия Иванова.

По её словам, утром 9 апреля вблизи проезжей части на улице Двинцева в Москве было обнаружено тело 54-летнего мужчины без видимых телесных повреждений. В рамках дела получено заключение эксперта, согласно которому смерть потерпевшего наступила от отравления этиловым спиртом и психотропным препаратом.

"Установлен и задержан, подозреваемый в совершении указанного преступления. В ходе допроса он полностью признал вину в совершении инкриминируемых ему преступлений", - сказала Иванова.

Она отметила, что мужчина с 2015 года оказывал услуги частного извоза и под разными причинами предлагал своим клиентам выпить минеральную воду, в которой заранее растворял нейролептики. После чего, дождавшись действия препаратов, обвиняемый похищал у клиентов принадлежащее им имущество.

В ходе обысков по месту жительства задержанного изъяты многочисленные телефоны и аксессуары к ним, более 100 наручных часов, а также большое количество сильнодействующих психотропных препаратов.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится сбор и закрепление доказательственной базы, устанавливаются иные возможные эпизоды аналогичной преступной деятельности подозреваемого на территории столицы.