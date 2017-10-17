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Что произошло за день: вторник, 17 октября

Москва. 17 октября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- В Киеве тысячи людей вышли на акцию протеста к стенам Рады и здания правительства с требованиями отмены неприкосновенности депутатов и создания независимого антикоррупционного суда. К ним присоединился Михаил Саакашвили, который также призвал требовать отставки Петра Порошенко. Сторонники Одесского губернатора расставляют палатки, сам он также готов ночевать у стен парламента. Произошли первые стычки митингующих с полицией.

- СКР возбудил дело по факту преднамеренного банкротства авиакомпании "ВИМ-Авиа". По версии следствия ген директор и иные лица из числа собственников и руководства авиакомпании поручили работникам бухгалтерии изменить показатели отчетности и скрыть убытки.

- ЕСПЧ признал несправедливым судебное разбирательство в отношении Алексея и Олега Навальных осужденных по делу "Ив Роше", и обязал Россию выплатить им компенсацию в более чем 80 тысяч евро.

- Мария Шарапова не смогла пройти во второй круг Кубка Кремля, проиграв в стартовом матче словачке Магдалене Рыбариковой.

- 149 потерпевших в результате крушения самолета А321 над Синаем подадут иск к "Ингосстраху", поскольку они так и не получили причитающуюся им компенсацию.

- Элла Памфилова напомнила Алексею Навальному, что Конституционный суд дал разъяснения о праве осужденного баллотироваться в президенты РФ, и констатировала, что оппозиционер сможет выдвинуть свою кандидатуру в 2028 году.

- Первый опытный самолет МС-21 совершил беспосадочный перелет с аэродрома Иркутского авиазавода в аэропорт подмосковного Жуковского для продолжения летных испытаний.

- Наталья Поклонская записала видеобращение к генпрокурору РФ Юрию Чайке с просьбой отозвать прокатное удостоверение фильма "Матильда" и заявила, что у нее есть документы, которые свидетельствуют о факте подлога при выдаче этого прокатного удостоверения.

- Прошла жеребьевка стыковых матчей европейской зоны к чемпионату мира по футболу 2018 года в России. Пары соперников выглядят следующим образом: Северная Ирландия — Швейцария; Хорватия — Греция; Дания — Ирландия; Швеция — Италия.

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