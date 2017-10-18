Восемь человек стали жертвами двух нападений в Пакистане

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - По меньшей мере, семь человек стали жертвами взрыва в пакистанском городе Кветта в провинции Белуджистан, и еще один полицейский погиб, получив огнестрельные ранения, сообщает в среду пакистанское государственное радио.

Взрыв произошел после того, как в полицейский автомобиль врезался боевик на моторикше, начиненной взрывчаткой, говорится в сообщении государственного радио. Машина, в которой находились стражи порядка, загорелась.

По данным радио, ранения при взрыве получили еще 22 человека, большинство из них являются стражами порядка.

В то же время, агентство AP уточняет, что жертвами этого взрыва стали пятеро полицейских и двое мирных жителей. По информации агентства, не менее 24 человек получили ранения, несколько из них находятся в критическом состоянии.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна группировка.

Другой инцидент произошел также в Кветте. По данным радио, неизвестные выстрелили в полицейского инспектора, находившегося на одной из городских автодорог, он скончался от полученных ранений.