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У здания Рады в Киеве к утру осталось две сотни митингующих

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Около 200 участников акции с требованием "большой политической реформы" находятся у здания Верховной рады в центре Киева в среду утром.

Как передает корреспондент "Интерфакса", обстановка спокойная. Возле палаток, размещенных на проезжей части улицы Грушевского, развернули полевую кухню. Часть митингующих группами по несколько человек греются возле установленных на проезжей части переносных печек.

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На площади Конституции, которая прилегает к ул. Грушевского, возле сцены, где во вторник проходил митинг, почти никого нет. В то же время у стен парламента значительно меньше сотрудников правоохранительных органов, чем было во вторник вечером. Их примерно столько же, сколько и митингующих.

Движение транспорта по ул. Грушевского частично ограничено. На пересечении этой улицы и Крепостного переулка стоит кордон полиции и установлено ограждение из металлической сетки. Однако пройти к месту проведения акции через кордон можно беспрепятственно. Аналогичная ситуация и на пересечении улиц Грушевского и Садовой.

МВД Украины уточняет, что, по состоянию на утро среды, у здания Верховной рады находилось около 200 участников акции протеста. "Из них представители "Руха новых сил" - до 50 человек, батальона "Донбасс" - до 100 человек и "Справедливости" - до 50 человек", - говорится в фейсбуке ведомства.

По данным МВД, в целом ситуация в месте проведения массовых мероприятий контролируемая. "Там находится достаточное количество полиции и военнослужащих Нацгвардии, чтобы обеспечить безопасность граждан и беспрепятственное функционирование государственных учреждений", - подчеркивается в сообщении.

Как сообщалось, 17 октября у здания Верховной рады в Киеве собралось около 4 тысяч человек. В митинге приняли участие представители различных политических сил и общественных организаций. Среди требований участников акции - отмена депутатской неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и введение пропорциональной избирательной системы по открытым спискам.

Теги: Украина, Киев
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