В СЦКК задумались о расформировании центра в Донбассе

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Существование совместного центра контроля и координации (СЦКК), наблюдавшего за соблюдением минских соглашений в Донбассе, после вывода российских специалистов под вопросом, сообщил "Интерфаксу" источник в структуре центра.

"Россия и Украина отозвали своих представителей в СЦКК соответственно с подконтрольной и неподконтрольной Киеву территории Донбасса. В отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые административно не контролируются Киевом, за соблюдением перемирия самостоятельно следят ополченцы самопровозглашенных республик, а также наблюдатели ОБСЕ. Дальнейшая судьба центра пока под вопросом", - сказал источник.

Он не исключил, что центр может быть расформирован полностью, либо место российских специалистов в качестве посредников могут занять представители ОБСЕ.

"Рассматривается вариант возобновления работы центра при участии представителей ОБСЕ вместо покинувших СЦКК российских специалистов. Они могут выполнять посреднические функции в диалоге между украинской стороной и представителями самопровозглашенных республик, а также контролировать соблюдение минских соглашений на подконтрольной Киеву стороне Донбасса", - сказал источник.

Вопрос об участии представителей ОБСЕ в работе СЦКК будет рассматриваться в среду на встрече контактной группы в Минске.

Как сообщается во вторник, российским военным из СЦКК удалось попасть из ДНР на подконтрольную Киеву территорию.

Кто входит в СЦКК и чем центр занимается

В сентябре 2014 года на юго-востоке Украины начал работу Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК), призванный оказывать содействие реализации Минских соглашений. Центр был создан по просьбе Киева в соответствии с договоренностями на уровне президентов России и Украины.

В состав СЦКК входили представители вооруженных сил Украины и вооруженных сил РФ - 75 офицеров, которые меняются каждые три месяца. На начальном этапе в его состав входили и представители провозглашенных республик Донбасса.

Накануне МИД РФ заявил, что из-за чинимых Киевом препятствий работе российских военных из СЦКК они 19 декабря покинут территорию Украины.