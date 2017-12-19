В ОБСЕ подтвердили выход российских военных из состава СЦКК

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила выход российских военных из Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) в Донбассе, говорится в докладе ОБСЕ за 18 декабря, опубликованном во вторник.

Офицеры Вооруженных сил РФ прекратили выполнение своих обязанностей в пяти офисах Совместного центра по координации и контролю, отмечается в докладе.

Как сообщалось, российские военные из СЦКК 19 декабря прекратили работу и планируют покинуть территорию Украины.

В МИД РФ ранее завляли, что украинская сторона сознательно чинила для входящих в состав СЦКК российских военных препятствия для выполнения ими своих служебных обязанностей. В свою очередь МИД Украины расценил решение РФ о выводе своих военнослужащих из состава СЦКК как "провокацию, существенно подрывающую минские договоренности".

Отмечалось, что российские наблюдатели продолжат работу в СЦКК в режиме телефонных конференций.

Кто входит в СЦКК и чем центр занимается

В сентябре 2014 года на юго-востоке Украины начал работу Совместный центр контроля и координации прекращения огня и стабилизации линии соприкосновения сторон (СЦКК), призванный оказывать содействие реализации Минских соглашений. Центр был создан по просьбе Киева в соответствии с договоренностями на уровне президентов России и Украины.

В состав СЦКК входили представители вооруженных сил Украины и вооруженных сил РФ - 75 офицеров, которые меняются каждые три месяца. На начальном этапе в его состав входили и представители провозглашенных республик Донбасса.