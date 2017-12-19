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Половина американцев высказалась за отставку Трампа из-за обвинений в домогательствах

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Трамп назвал обвинения "фальшивыми новостями"

Половина американцев высказалась за отставку Трампа из-за обвинений в домогательствах
Президент США Дональд Трамп
Фото:epa/vostock-photo

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Половина граждан США полагают, что президенту США Дональду Трампу следует уйти в отставку в связи с обвинениями в непристойном сексуальном поведении, говорится в опросе, проведенном исследовательским центром Quinnipiac. Такого мнения придерживаются 59% опрошенных женщин и 41% мужчин. Среди сторонников республиканской партии за отставку Трампа выступили 7%, а среди демократов - 85%.

При этом, большинство респондентов (66%) считают, что Трамп уважает женщин меньше, чем мужчин.

В целом, согласно опросу, 37% респондентов одобряют то, как Трамп справляется со своей работой.

Несколько женщин обвинили Трампа в неподобающем поведении, в частности, обвинения поступали в период президентской кампании 2016 года.

На прошлой неделе Рейчел Крукс, Джессика Лидс и Саманта Холви, обвинившие Трампа в сексуальных домогательствах, поделились подробностями этих инцидентов на телеканале NBC и призвали к проведению расследования в Конгрессе США.

В Белом доме США обвинения назвали ложными. Сам Трамп заявил, что слова женщин в его адрес являются "фальшивыми новостями".

Опрос был проведен среди 1 230 человек в период с 13-18 декабря.

Теги: США, Дональд Трамп
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