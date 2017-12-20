В Турции запретят новогодние торжества в Стамбуле из-за усиления мер безопасности

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Власти Турции объявили, что ежегодные новогодние торжества на площади Таксим в центре Стамбула в этом году проводиться не будут по соображениям безопасности, сообщает Анатолийское агентство новостей.

"Меры безопасности на время Нового года будут на максимально высоком уровне", - сообщил глава полиции стамбульского района Бейоглу Исмаил Килич. Он уточнил, что по сравнению с прошлым годом меры безопасности будут увеличены в два раза.

Турция усиливает меры безопасности на фоне участившихся терактов со стороны ИГ (запрещенная в России террористическая группировка - ИФ) и Рабочей партии Курдистана.

Годом ранее во время новогодней вечеринки боевики застрелили 39 человек в клубе "Рейна" в Стамбуле.