Патрушев назвал стратегию нацбезопасности США угрозой международной безопасности

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Новая стратегия национальной безопасности США представляет потенциальную угрозу для международной и региональной безопасности, заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

"Авторы стратегии продвигают традиционную идею о невозможности построения нормального миропорядка без лидирующей роли США. Реализация обозначенных в документе целей и задач, в том числе упрочение глобальных позиций США посредством силы, может нести потенциальную угрозу международной и региональной безопасности", - сказал Патрушев журналистам в среду.

Он отметил, что дальнейшая линия России в сфере безопасности будет выстраиваться с учетом новой стратегии национальной безопасности США. "При этом Россия, как и ранее, будет работать над укреплением мира, развитием двусторонних и многосторонних отношений с зарубежными государствами на основе взаимного уважения суверенитета и национальных интересов", - сказал секретарь СБ РФ.

В опубликованной в понедельник стратегии нацбезопасности США основными угрозами названы Россия и Китай, действия "стран-изгоев" Ирана и КНДР, а также международный терроризм.

Президент США Дональд Трамп объявил, что "Россия и Китай стремятся бросить вызов американскому влиянию, ценностям и богатству", но США "попробуют выстроить великое партнерство" с этими и другими странами.