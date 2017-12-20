Трамп поблагодарил сенаторов за одобрение налоговой реформы

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп поблагодарил сенаторов, одобривших проект масштабной налоговой реформы.

"Я бы хотел поздравить лидера большинства в сенате (лидера республиканского большинства Митча Макконнелла - ИФ) за то, что он проделал фантастическую работу как в стратегическом, так и в политическом плане и добился одобрения в сенате плана по массивному снижению налогов и по налоговой реформе", - написал Трамп в твиттере в среду.

"Это самый талантливый и хороший соратник, о каком я мог только мечтать. Наша команда добьется еще многих побед", - добавил он, говоря о Макконнелле.

В среду сенат США одобрил законопроект о налоговой реформе. За высказался 51 сенатор, против - 48.

Теперь документ будет направлен в Палату представителей для повторного голосования, которое обусловлено процедурными проблемами. Во вторник члены Палаты представителей одобрили проект масштабной налоговой реформы. По итогам голосования 227 человек поддержали реформу, а 203 выступили против. При этом только 12 республиканцев решили голосовать вместе с демократами против проекта.

После одобрения в Конгрессе документ будет направлен на подпись президенту США.

Представитель Белого дома Сара Сандерс на брифинге во вторник сообщила журналистам, что пока не ясно, когда состоится подписание закона о налоговой реформе. Она напомнила, что Трамп обещал избирателям, что Вашингтон подготовит реформу до Рождества.