Минюст РФ по просьбе городского "Фонда Тольятти" причислил его к иноагентам

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Городской благотворительный фонд "Фонд Тольятти" в среду включен в реестр НКО-иностранных агентов, сообщается на сайте Минюста РФ.

"Решение о включении в реестр принято Минюстом России по итогам рассмотрения поступившего от указанной организации заявления", - говорится в сообщении.

"Мы сами подали заявление, потому что "Фонд Тольятти" в 2017 году выиграл грант и получил деньги от фонда "КАФ", а фонд "КАФ" получил эти средства от посольства Великобритании", - в свою очередь сообщил "Интерфаксу" исполнительный директор "Фонда Тольятти" Борис Цирульников.

"Фонд Тольятти" учрежден в марте 1998 года для финансирования социальных, благотворительных, культурных и иных общественно полезных инициатив. С фондом сотрудничают более 70 бизнес-структур, в том числе "АвтоВАЗ", "Куйбышевазот", Сбербанк, "СИБУР Холдинг", торгово-промышленная палата Тольятти, а также практически все СМИ города, сообщается на сайте благотворительной организации. Там же отмечается, что попечительский совет фонда возглавляет мэр города Сергей Анташев.