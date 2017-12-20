В мире Война санкций

Кадыров ответил на включение его в санкционный список США

Глава Чечни заявил, что не поехал бы в США даже за все валютные запасы страны

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что его внесли в санкционный список Минфина США, так как он боролся с международными террористами, среди которых были питомцы американских спецслужб.

"Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру!" - написал Кадыров в среду в своём инстаграме.

Глава Чечни отметил, что не поехал бы в Америку ни за какие деньги.

"Не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны", - написал он.

Меня ждёт бессонная ночь! 😴😂😂И снотворные не помогут! Помните у Высоцкого: "Эта ночь для меня вне закона. Я не сплю, я кричу...". У поэта были проблемы с предложением в кредит, по талону любимых людей. У меня повод иного характера. Пришло сообщение о включении Рамзана Кадырова - это я - в санкционный список США. И всё завертелось, закружилось в голове, будто стою я где-то на побережье Флориды, а со стороны Атлантики надвигается ураган. И как же мне не горевать, если вынашивал я сорок лет планы поехать в Америку, заняться там бизнесом, открыть счета в банках на Манхеттене? Но не видать мне казино Лас-Вегасе и миллиардов, хранящихся в Bank of America. Минфину США больше делать нечего, как тому коту, у которого в одном месте чесалось. Итак, мне запрели въезд в Америку. А собираюсь ли я обращаться за визой, есть ли у меня активы в банках США? Я ранее говорил, но снова повторяю для особо забывчивых, что не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны. Но хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись "акты Магнитского" с указанием моей фамилии. Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции. Говорят, что санкции каким-то образом связаны с правами человека. Ну зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне? Вы забыли про уничтоженных индейцев, миллионов рабов - африканцев, жертв Хиросимы и Нагасаки, миллионов вьетнамцев, деревню Сонгми, Афганистан, Ирак, Ливию, Белград... Мой список содержит тысячи кровавых дел США. Или вы уже внесли в этот список всех президентов США, министров обороны, лейтенанта Колли? Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористками, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру! Так по ком же плачет список? По Кадырову или американским политикам и генералам? #Кадыров #Россия #Чечня #США

Публикация от Ramzan Kadyrov (@kadyrov_95)

"Хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись "акты Магнитского" с указанием моей фамилии. Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции", - написал Кадыров.

Он добавил, что если меры против него связаны с правами человека, то "зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне".

Ранее в среду в Минфине США объявили о внесении еще Кадырова и еще четырех россиян в санкционный "список Магнитского". Минфин также распространил санкции на Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

В пояснении, по какой причине в список добавили главу Чечни, министерство подчеркивает, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".

Теги: Рамзан Кадыров
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