Кадыров ответил на включение его в санкционный список США

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что его внесли в санкционный список Минфина США, так как он боролся с международными террористами, среди которых были питомцы американских спецслужб.

"Я могу гордиться, если неугоден спецслужбам США. На самом деле США не могут мне простить, что посвятил свою жизнь борьбе с иностранными террористами, среди которых были выкормыши американских спецслужб. В Чечне мир и стабильность. А США льёт кровь по всему миру!" - написал Кадыров в среду в своём инстаграме.

Глава Чечни отметил, что не поехал бы в Америку ни за какие деньги.

"Не поехал бы в США, если бы мне посулили в качестве призовых все валютные запасы страны", - написал он.

"Хочу огорчить Минфин и спецслужбы, приносящие ему на подпись "акты Магнитского" с указанием моей фамилии. Известные во всём мире великие американцы приезжают систематически ко мне в гости, а отдельные планируют поселиться в Чечне. И в гробу они видели ваши санкции", - написал Кадыров.

Он добавил, что если меры против него связаны с правами человека, то "зачем же тогда искать для этого списка людей на другом краю света, если они у вас находятся в Белом доме и Пентагоне".

Ранее в среду в Минфине США объявили о внесении еще Кадырова и еще четырех россиян в санкционный "список Магнитского". Минфин также распространил санкции на Аюба Катаева, Юлии Майоровой, Андрея Павлова и Алексея Шешени.

В пояснении, по какой причине в список добавили главу Чечни, министерство подчеркивает, что "один из политических оппонентов Кадырова, как считается, был убит по его приказу".