В Верховной раде назвали агента российских спецслужб

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Задержанным Службой безопасности Украины (СБУ) сотрудником правительства является помощник премьер-министра Украины Владимира Гройсмана Станислав Ежов, сообщил представитель Кабинета министров в Верховной раде Украины Вадим Денисенко.

"Информация о том, что этот человек может заниматься противоправной деятельностью, была известна достаточно давно, и его работа в последнее время была что называется "под колпаком", - отметил Денисенко в комментарии "112 Украина".

На вопрос, действительно ли задержанным является Станислав Ежов, Денисенко ответил утвердительно.

По информации украинских СМИ, Ежов сопровождал премьера Гройсмана на всех международных встречах и во всех поездках. Также сообщается, что ранее Ежов работал в посольстве Украины в США, а также в администрации президента Украины.

В минувшую среду вечером пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил о задержании сотрудниками контрразведки чиновника секретариата Кабинета министров за деятельность в интересах спецслужб страны-агрессора.

"Правоохранители установили, что чиновник был завербован российскими спецслужбами во время длительной загранкомандировки. Оперативники СБ Украины задокументировали, что чиновник по заданию российских кураторов собирал с помощью специального оборудования информацию о деятельности правительственных структур. Полученные данные злоумышленник передавал кураторам через электронные каналы связи", - говорится в сообщении.

В пресс-центре СБУ проинформировали, что агент задержан на рабочем месте при содействии руководства украинского правительства. В настоящее время идут обыски по месту работы и жительства чиновника.

При этом имя и должность задержанного названы не были.

Сообщается, что ему объявлено о подозрении в совершении преступления в рамках уголовного производства, открытого по ч.1 ст.111 Уголовного кодекса Украины (Государственная измена). По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.