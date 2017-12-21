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Один человек погиб при обстреле Ясиноватой на Украине

Есть обновление от 04:48

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Три человека ранены, один погиб в Ясиноватой, сообщил в ночь на четверг журналистам представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики. "По уточненным данным три человека ранены, один погиб", - сказал он.

Ранее представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня (СЦКК) говорил, что в результате артобстрела Ясиноватой один человек погиб и один ранен. "В среду, после 22:00, ВСУ открыли артиллерийский огонь по направлению Авдеевка-Ясиноватая",- сказал он. По его словам, ВСУ выпустили 16 снарядов калибром 122 мм. "В результате прямого попадания по 102 кварталу д. 10 кв. 36 погиб мужчина 1967 г.р., 103 квартал д. 14 кв. 41 - ранен мужчина 1953 г.р. У него - минно-взрывная травма правой голени. Сотрудники МЧС пытаются спасти из-под завалов женщину", - отметил тогда представитель ДНР в СЦКК. Повреждено не менее пяти домов.

"Два снаряда калибром 122 мм попали в район н.п. Васильевка. В результате обстрела повреждена линия электропередач, снабжающая насосную станцию первого подъема Южнодонбасского водопровода. Станция переключена на резервные линии", - сказал представитель ДНР в СЦКК.

Теги: Украина, Ясиноватая, ДНР, ВСУ
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