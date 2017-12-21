Что случилось этой ночью: четверг, 21 декабря

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Служба безопасности Украины объявила о российском шпионе среди высокопоставленных чиновников. Позднее стало известно, что это помощник премьер-министра Владимира Гройсмана.

- США поставят на Украину стрелковое оружие на сумму более $40 миллионов. Ранее прогнозировались поставки объемом около $50 миллионов.

- Бывший тренер сборной России по биатлону не поедет на Олимпийские игры в Пхёнчхан. Это помешает ему работать вместе со сборной Швеции, которая сейчас под его началом.

- "Газпром" расторг контракт на поставку труб для Nord Stream 2. Причина расторжения - завышенная стоимость.