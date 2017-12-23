В ЛНР заявили о соблюдении Киевом объявленного новогоднего перемирия в Донбассе

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины соблюдают объявленный с 00:00 23 декабря режим прекращения огня в Донбассе, сообщили "Интерфаксу" в Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР).

"Нарушений новогоднего перемирия со стороны украинские военных пока не зафиксировано", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что Народная милиция ЛНР надеется на дальнейшее соблюдение перемирия в Донбассе с украинской стороны.

При этом в военном ведомстве ЛНР добавили, что до наступления новогоднего перемирия в Донбассе, украинские военные трижды обстреляли территорию республики.

Кроме того, как сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР, командование довело до личного состава приказ "о соблюдении режима прекращения огня в период новогоднего перемирия".

"В целях качественного выполнения решения Контактной группы в Минске о прекращении огня с 00:00 23 декабря 2017 года во всех подразделениях ЛНР доведен приказ начальника управления Народной милиции № 1087 от 22 декабря 2017 года "О соблюдении режима прекращения огня" в период "новогоднего перемирия", - сообщили в пресс-службе НМ ЛНР.