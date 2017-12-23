Небольшое извержения вулкана Агунг произошло на Бали

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Небольшое извержения вулкана Агунг произошло на индонезийском острове Бали спустя почти месяц после его активности, сообщает в субботу Straits Times.

Извержение произошло до обеда по местному времени, вулканический пепел поднялся на высоту от 500 метров до 2,5 км.

Международный аэропорт Бали, расположенный в 70 км от вулкана, работает в штатном режиме.

Накануне президент Индонезии Джоко Видодо посетил Бали, чтобы убедиться в том, что безопасности туристов на острове ничто не угрожает.

В конце ноября вулкан Агунг начал проявлять активность, затем произошло несколько извержений. Власти Бали распорядились о срочной эвакуации 100 тыс. жителей 22 деревень, расположенных в непосредственной близости от вулкана. Международный аэропорт закрывали на двое суток в связи с извержением.

Уровень угрозы от вулкана считали максимальным.