Что произошло за день: пятница, 22 декабря

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Владимир Путин выступил на съезде "Единой России" и заявил о необходимости перемен в России. Лидер партии Дмитрий Медведев в свою очередь сообщил, что понимает, почему Путин решил идти на выборы самовыдвиженцем, но пообещал президенту поддержку ЕР.

- Партия "Гражданская инициатива" приняла в свои ряды Ксению Собчак и сделала своим кандидатом журналистку, которая представила свою предвыборную программу, призвав подумать об образовании и отказаться от дискриминации.

- Съезде ЦК КПРФ поддержал выдвижение директора совхоза имени Ленина Павла Грудинина кандидатом в президенты России в 2018 году. Он заявил, что конкурентов у кандидата от КПРФ нет. Лидер партии Геннадий Зюганов возглавит предвыборный штаб народно-патриотических сил, выдвигающих Грудинина, и озвучил свои предложения по изменению Конституции РФ.

- Аккаунты Рамзана Кадырова в фейсбуке и инстаграме оказались недоступны. Глава Чечни заявил, что не расстраивается и намерен продолжать общаться в других соцсетях, включая новую @Mylistory.

- Петр Порошенко заявил, что получил от главы госдепа США подтверждение того, что Вашингтон поставит Киеву летальное оружие. Он пообещал использовать его для защиты.

- Глава ОКР Александр Жуков заявил, что Россия выплатит установленный Международным олимпийским комитетом штраф в $15 млн.

- Пассажирский "Боинг", направлявшийся из Москвы в Махачкалу, вернулся во Внуково из-за протечки топливного бака.