Борис Джонсон признал "довольно справедливой" позицию России по поводу Асада

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU -- Глава МИД Великобритании Борис Джонсон подтвердил позицию Лондона: уход президента Сирии Башара Асада положительно бы сказался на ситуации. При этом министр считает справедливым то, что Россия сохранила его у власти.

"Мы не соглашались друг с другом насчёт Башара Асада, у России свой взгляд на его положение. Я не думаю, что это безусловная поддержка, но всё-таки Россия сохранила его у власти", - сказал Джонсон в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1" (ВГТРК).

Он добавил: "Это довольно справедливо, пусть будет так, это ваш выбор".

При этом Джонсон добавил, что, по его мнению "с отставкой Асада было бы лучше".

По его словам, теперь предстоит добиться улучшения жизни сирийского народа.

Российская сторона неоднократно заявляла, что решение о том, останется ли Асад у власти, может принимать только народ Сирии. Так глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва не поддерживает Асада, а "категорически не хочет повторять то, что произошло в Ираке".

В середине декабря американские СМИ узнали, что Вашингтон готов к тому, чтобы согласиться на пребывание Башара Асада у власти в стране до следующих президентских выборов, намеченных на 2021 год.

Также президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что отход от власти Асада более не является непременным условием разрешения сирийского кризиса.