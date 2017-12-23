Яценюка задержали в аэропорту Женевы по запросу России и отпустили

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В аэропорту Женевы (Швейцария) задержали экс-премьера Украины Арсения Яценюка, сообщает его пресс-секретарь Ольга Лаппо.

"Арсения Яценюка, который прилетел в Женеву с младшей дочерью, остановили на паспортном контроле по запросу России - по всем уже известным абсурдным обвинениями в участии в боевых действиях в Чечне. За десять минут все выяснили и пропустили. Предупредив, что аналогичная процедура возможна и при вылете", - написала она в своем фейсбуке.

В апреле этого года представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной подтвердил факт направления в Интерпол документов для международного розыска Арсения Яценюка.

Министр юстиции Украины Павел Петренко заявлял, что "россияне требуют от Интерпола подать Арсения Яценюка в международный розыск за то, что он якобы в Грозном из автомата расстреливал людей".

В марте Ессентукский городской суд Ставропольского края заочно арестовал Яценюка в связи с тем, что он 21 февраля 2017 года объявлен в международный розыск.

Следователи ходатайствовали об аресте в связи с обвинением по ч. 2 ст. 209 (участие в вооруженной группе (банде) Уголовного кодекса РФ.

Кроме того, как ранее сообщалось, Яценюку вменяют статьи "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах", "Ответственность за приготовление к преступлению и за покушение на преступление" Уголовного кодекса.

Об участии Яценюка в составе УНА-УНСО (запрещенная в РФ организация) и в боевых действиях против российских военнослужащих в Чечне в 1990-е годы заявлял в начале сентября 2015 года глава СКР Александр Бастрыкин.