Делегация Госдумы во главе с Володиным начала визит в Пакистан

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Делегация Госдумы во главе со спикером Вячеславом Володиным прибыла вечером в субботу в Пакистан для участия в Международной конференции по проблемам борьбы с терроризмом и региональному сотрудничеству, передал корреспондент "Интерфакса".

В состав российской делегации вошли представители всех думских фракций, руководители ряда профильных комитетов.

В конференции, которая начнет свою работу 24 декабря, помимо спикера Госдумы, примут участие главы парламентов Ирана, Пакистана, Афганистана, Турции, представители Китая.

Со всеми визави Володин проведет двусторонние встречи.

Запланированы также переговоры с премьер-министром Пакистана Шахидом Хаканом Аббаси.