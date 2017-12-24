Южная Осетия осталась полностью без света из-за сильного снегопада и ветра

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Южная Осетия в результате сильного снегопада и ветра осталась без электроснабжения, обрыв линии электропередачи произошёл на югоосетинском участке, предположительно в районе села Багиата, сообщил "Интерфаксу" в субботу вечером гендиректор ГУП "Энергоресурс" Алан Габараев.

Перебои со светом в Южной Осетии уже два дня, сейчас республика полностью обесточена, сказал он.

"Место обрыва линии электропередач пока не обнаружено, энергетики несмотря на непогоду продолжают искать обрыв, как только он будет найден, мы приступим к устранению аварии", - отметил Габараев.

Он сказал, что работы будут вестись до полного устранения аварии.